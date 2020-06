Burger King amplia atuação em Santa Maria

O Burger King anunciou a expansão do delivery para novas regiões no País. Recentemente, a marca inaugurou o serviço em sua loja em shopping de Santa Maria. Agora, todos os moradores da cidade já podem fazer seus pedidos por meio de aplicativos de entrega de alimentos.

Esse investimento no serviço de entregas já era previsto, no entanto, em vista do cenário atual, essa expansão foi acelerada. "Em um momento delicado como esse que estamos vivendo, queremos oferecer uma experiência de qualidade para nossos consumidores na comodidade de seu lar", ressalta Rafael Espírito Santo, vice-presidente de Operações do Burger King. "Não podemos e não queremos parar, mas nossa maior responsabilidade do momento é priorizar a segurança de nossos colaboradores e consumidores, por isso a melhor alternativa foi investir no serviço de delivery em novas cidades", afirma.