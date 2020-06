PESQUISA Notícia da edição impressa de 09/06/2020. Alterada em 09/06 às 03h00min UFSM lança site com informações socioeconômicas do Rio Grande do Sul

Agora é possível acompanhar os impactos do novo coronavírus no cenário socioeconômico do Rio Grande do Sul, das microrregiões brasileiras e da economia brasileira apenas com um clique. O Observatório Socioeconômico da Covid-19, projeto de pesquisa aprovado em abril pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs) e coordenado pelos professores do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Nelson Pinto e Daniel Arruda Coronel, passa agora a ter um site (ufsm.br/coronavirus/socioeconomico) que já pode ser consultado pelo público.

O objetivo geral, segundo os professores responsáveis pela ideia, é verificar os impactos socioeconômicos causados pela pandemia. "Queremos mostrar a realidade e possíveis políticas de recuperação. Sem inovação, sem ciência, não teremos desenvolvimento", explicou Daniel.

De acordo com o diretor-presidente da Fapergs, foram 215 projetos inscritos no edital, e o Observatório ficou entre os 36 contemplados. "Pude perceber a relevância das informações contidas nos gráficos e tabelas. Isso vai ser muito importante para muitas pessoas, desde pesquisadores a gestores que precisam dessas informações para tomadas de decisões", destacou Odir Dellagostin.

Além de analisar os impactos negativos do vírus, a intenção do estudo é também estimar cenários de recuperação para as economias e realidades sociais de cada localidade. Na página, é possível consultar dados da conjuntura socioeconômica do Brasil e do Rio Grande do Sul, análises dos impactos da doença, textos oficiais e artigos para discussão.

Os gráficos e tabelas reúnem dados de diferentes assuntos. Inflação, salário mínimo, desemprego, leitos de UTI e Produto Interno Bruto (PIB) são algumas das análises especificadas no observatório. Os artigos contidos na seção "Textos para discussão" são de autoria de professores de diferentes áreas que acabam se relacionando com o tema proposto. A ideia é que o site fique no ar até 2022.