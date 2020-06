Esteio mostra queda na subnotificação da Covid-19

Entre 1º e 3 de junho, a equipe do projeto de pesquisa sobre o coronavírus em Esteio promoveu a segunda rodada de coletas do estudo em todos os bairros da cidade. Os novos números foram apresentados nesta segunda-feira e indicaram uma redução na subnotificação de casos da Covid-19 no município. A primeira etapa estimou que, para cada caso confirmado, havia 11 não relatados. Agora, para cada confirmação, haveria duas subnotificações.

Somados os números da primeira fase do estudo, realizada entre 18 e 20 de maio, já foram aplicados 1.070 testes rápidos, com a confirmação de dois casos da doença. Não houve novos casos positivos entre os 527 moradores testados na segunda etapa. Com a nova amostra, a prevalência da doença seria de 19 casos a cada 10 mil pessoas (0,19%). Assim, estima-se que, ao final da segunda etapa, Esteio poderia ter 156 pessoas positivas para Covid-19, enquanto o dado oficial, no dia 3 de junho, era de 57 casos registrados. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.

"Os resultados até aqui da pesquisa mostram que a nossa estratégia de fazer uma ampla testagem se mostrou correta e vamos continuar com essa postura. Já fizemos colhidas mais de 2,2 mil amostras, somadas as da pesquisa com as de pacientes com sintomas gripais, o que nos coloca com um dos maiores índices de testagem do país. Saber quantas pessoas tiveram contato com o vírus é importante para reduzir o risco de um contágio sem controle no Município e para evitar óbitos, que é o principal objetivo do nosso trabalho", comentou o prefeito Leonardo Pascoal, que fez a apresentação dos dados em uma live nas redes sociais.

A terceira fase do estudo vai ocorrer entre 15 e 17 de junho. Ao todo, nas quatro etapas, serão promovidos cerca de 2 mil testes e entrevistas, o que representa 2,4% da população esteiense.