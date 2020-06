Hospital de Taquara passa a ter ala exclusiva para a psiquiatria

OHospital Bom Jesus, de Taquara, conta agora com uma nova ala voltada a internao de pacientes da sade mental e tambm dependentes qumicos. A ala psiquitrica da casa de sade taquarense inicialmente ter 15 leitos, divididos por setores feminino e masculino, alm de um espao ao ar livre, destinado a atividades de recreao teraputica e terapia ocupacional.

Durante a apresentao da ala psiquitrica, o presidente da Associao Hospitalar Vila Nova, que gerencia o hospital, Dirceu Beltrame Dal Molin, explicou que o trabalho de sade mental ser integrado as demais especialidades mdicas oferecidas no local, visando proporcionar aos pacientes um amplo atendimento de diagnstico clnico e situacional de sua doena, alm da prescrio de medicamentos e outras medidas necessrias em cada caso. "Nosso servio de psiquiatria analisar fatores que afetam as condies mdicas, como reaes emocionais doena, relao com a famlia, quadros depressivos secundrios a problemas clnicos", relatou.

Segundo o secretrio municipal de Sade de Taquara, Vanderlei Petry, os servios de psiquiatria do Hospital Bom Jesus sero realizados em conjunto pelas equipes do hospital e tambm da Sade Mental do municpio, por meio dos servios do Centro de Ateno Psicossocial e do Centro de Ateno Psicossocial de lcool e Outras Drogas. "O trabalho ser destinado a pacientes de Taquara e de toda a regio, encaminhados para c por meio da central de regulao de leitos do Estado", explicou o secretrio Petry.

O vice-prefeito de Taquara, Hlio Cardoso Neto, agradeceu o trabalho que tem sido desenvolvido pela nova gestora do hospital, que assumiu em abril a instituio. "Estamos vivendo atualmente uma nova fase de recuperao da imagem do nosso hospital. Estamos cientes de que essa mudana no ocorre de forma instantnea, mas temos a certeza de que esta etapa ser superada. E a inaugurao desta nova ala, que volta a oferecer um atendimento de qualidade tambm no setor de psiquiatria, uma prova de que o Hospital Bom Jesus voltar a ser uma referncia para a nossa regio", analisa Hlio.