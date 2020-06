Déficit de hospital de Bento Gonçalves chega a R$ 14,6 milhões

Desde o início da pandemia, o Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, já recebeu R$ 3.735 milhões em verbas públicas para auxiliar no custeio do combate ao coronavírus, somados portarias do governo federal, emendas parlamentares e recursos municipais. A chegada dos valores é celebrada pela instituição uma vez que vai auxiliar na diminuição na perda de receitas, que soma R$ 14,6 milhões no período.

A queda brusca na arrecadação do hospital durante a pandemia deve-se a dois importantes fatores. O primeiro deles é a queda no número de procedimentos eletivos, causando a perda de receitas provenientes dos convênios com planos de saúde, que historicamente ajudam a cobrir o déficit mensal causados pela defasagem na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), que ultrapassa os R$ 2,2 milhões mensais. Cabe ressaltar que mais de 60% dos atendimentos realizados no Tacchini são destinados ao SUS.

Além disso, o aumento no custo dos insumos necessários para tratar os pacientes e manter a segurança da equipe multiprofissional também foi decisivo para o aumento do déficit. Ao todo, o hospital adquiriu cerca de R$ 10 milhões em materiais a serem consumidos entre os meses de março e junho. "A participação do município tem sido decisiva para a obtenção desses recursos, auxiliando na responsabilidade do hospital em oferecer assistência hospitalar para toda Bento Gonçalves e região", avalia o superintendente do Tacchini Sistema de Saúde, Hilton Mancio.

Todos os recursos destinados pelo poder público à instituição, seja a partir de portarias do governo federal, emendas parlamentares ou recursos municipais, só são efetivamente liberados a partir do momento em que o plano de trabalho elaborado pela instituição é aprovado pela secretaria municipal de Saúde e pelo Conselho de Saúde. Após a aplicação dos recursos, o hospital presta contas aos mesmos órgãos.

O hospital recebeu uma boa notícia nesta terça-feira. Cinco leitos de UTI foram habilitados pelo Ministério da Saúde para atender pacientes com a Covid-19. Com isso, todo o custo, por 90 dias, será bancado pela União.