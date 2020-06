Casa de Passagem de Bento Gonçalves retoma atendimento

A secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social de Bento Gonçalves informou que está previsto para esta quinta-feira o retorno das atividades na Casa de Passagem, localizada na rua Francisco Navarini, no bairro Maria Goretti. Com a intensificação do trabalho realizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), em que todos que acessaram o Centro Temporário de Acolhimento receberam atendimento e encaminhamento para suas demandas individuais, ocorreu uma redução significativa do número de usuários que ainda necessitam de cuidado e proteção no espaço de acolhimento.

"Neste período, através de escuta realizada por técnicos do Creas, com reflexão, orientação e encaminhamentos conforme a realidade de cada caso, procurou-se emancipá-los, buscando a construção de um processo de saída das ruas", ressalta a coordenadora de Proteção Social Especial, Simone Menegotto. No entanto, de acordo com ela, alguns usuários ainda necessitam permanecer em turno integral na Casa, principalmente por pertencem ao grupo de risco em função da idade, a fim de serem assistidos e acompanhados com o intuito de superação da vulnerabilidade a que estão acometidos.

Paralelo a este trabalho, a Casa de Passagem manterá a modalidade de atendimento original, acolhendo por busca espontânea e/ou por encaminhamento, pessoas que utilizam a rua como espaço de moradia, bem como os que encontram-se no município, disponibilizando abrigo para pernoitar, com oferta de alimentação, banho e vestuário quando necessário. Com o retorno ao antigo espaço, estão sendo adotadas medidas de proteção preconizadas pelas autoridades de saúde, como a readequação da estrutura física, sanitização do espaço e elaboração de protocolos de atendimento.