Ginásio de Tramandaí vai virar abrigo neste inverno

A prefeitura de Tramandaí iniciou, no mês passado, a revitalização de parte da base e do telhado do Ginásio Municipal Tenente Marino Dias de Oliveira, o Gigantinho, localizado na avenida da Igreja, parte central do município. Os fortes ventos que atingiram Tramandaí há algumas semanas arrancaram telhas e danificaram a estrutura, trazendo riscos às pessoas.

A obra está sendo realizada por uma empresa terceirizada, com o acompanhamento da secretaria de Obras e terá um custo total de R$ 16 mil. O valor é oriundo de recursos livres e não é proveniente de verba Federal destinada ao Covid-19. "Essa é uma ação emergencial que tem como finalidade habilitar o ginásio para o combate à pandemia, e também para abrigar moradores em situação de rua nos dias mais frios do ano, assim como fizemos em 2019. Nossas medidas visam única e exclusivamente auxiliar quem mais precisa neste momento tão delicado", explicou o prefeito, Luiz Carlos Gauto.

No ano passado, foi criada uma estrutura nos camarins e vestiários para receber pessoas em situação de rua e seus cães. Na oportunidade, homens e mulheres tiveram direito a almoço, café, jantar, ganharam kits de banho e os animais receberam ração. Com as medidas de distanciamento, a prefeitura projeta instalar camas na quadra do ginásio, por isso a necessidade da reforma no telhado.

A secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social faz um constante trabalho de acompanhamento dos moradores de rua. A grande maioria não aceita voltar para a sua cidade de origem e pede para permanecer nas ruas. Medidas educativas de apoio psicológico são realizadas para auxiliar da melhor maneira possível essas pessoas. Atualmente, a prefeitura de Tramandaí faz o acompanhamento de 43 moradores em situação de rua. Eles são monitorados diariamente.