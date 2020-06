Nova ponte será construída para ligar Westfália e Teutônia

Um antigo anseio dos moradores de Linha Frank (Westfália) e do bairro Boa Vista (Teutônia) está muito próximo de se concretizar: a construção de uma nova ponte sobre o Arroio Boa Vista, na divisa entre os dois municípios. Agora licitada, a obra histórica deverá ser iniciada neste mês, sendo custeada por meio de parceria entre as prefeituras de Westfália e Teutônia.

Construída na década de 1950, a ponte interliga as duas localidades e serve como importante alternativa. Assim, há trânsito intenso de veículos no local, seja para o escoamento da produção ou para o deslocamento de um município ao outro. A intenção, com a ponte em concreto armado, é aumentar a largura - transformando-a em pista dupla, com mais uma faixa para pedestres e ciclistas - o comprimento e a altura. Dessa forma, se evitará o bloqueio do trecho em dias de muita chuva, quando o arroio transborda e passa por cima da ponte.