Cotiporã terá pórtico em homenagem aos poloneses

Iniciada em março, a construção do pórtico temático, localizado na entrada da comunidade de São Casemiro, interior de Cotiporã, está em sua fase final. A obra, que atende a uma antiga demanda da comunidade polonesa, terá investimento de R$ 90 mil.

O pórtico fará alusão aos imigrantes poloneses que se instalaram em Cotiporã, há mais de 130 anos, e que contribuíram com o crescimento da região e do município. A obra ainda receberá iluminação, arborização, instalação de floreiras e pavimentação no entorno do pórtico. O prefeito, José Carlos Breda ressaltou que a construção do pórtico busca homenagear e valorizar a cultura polonesa.