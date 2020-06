Feevale terá drive-thru de vacinação nesta terça-feira

A secretaria de Saúde de Novo Hamburgo oferecerá novamente, nesta terça-feira, a vacinação contra a gripe pelo sistema drive-thru. O local da ação será o Câmpus I da Universidade Feevale, quando gestantes, puérperas, professores e adultos com 55 anos ou mais poderão se imunizar das 9h às 16h, inclusive ao meio-dia.

Também poderão se vacinar os demais públicos da primeira, segunda e terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação. A entrada dos veículos será pela avenida Dr. Maurício Cardoso e a saída pela Rua Leão XIII. A secretaria municipal de Saúde orienta que as pessoas estejam com roupa com fácil acesso ao braço) e, preferencialmente, munidas de documento de identificação oficial e carteira de vacinação.