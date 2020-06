São Leopoldo terá campanha de conscientização em praças da cidade

Com o objetivo de orientar que a população permaneça em suas casas durante a pandemia, a prefeitura de São Leopoldo iniciou uma campanha de conscientização sobre uso das praças nesse período. Durante os finais de semana, a Guarda Municipal (GM), junto aos voluntários inscritos para ajudar no combate à pandemia no município, vai realizar um diálogo com aqueles que decidirem frequentar os espaços, além de ter a passagem de carros de som com avisos de utilidade pública de cuidados e prevenção.

Apesar de haver, por parte da prefeitura, um programa para valorizar os espaços públicos, agora, o momento é outro, como explica o coordenador do Programa Vem pra Praça, Murilo Amatneeks. "Dentro da estratégia de enfrentamento ao coronavírus, a ordem do dia é outra. O principal objetivo é fazer com que as pessoas que estão frequentando as praças entendam que o melhor é ficar em casa, apoiando o isolamento social e colaborando com o combate à pandemia. Duas praças centrais da cidade já estão cercadas em função do cronograma de obras de revitalização, as outras terão essas ações de diálogo direto com a população", disse.

Além da GM, as empresas de internet também irão participar da campanha colaborando virtualmente. As sete praças que possuem a internet gratuita contarão com aviso de utilidade pública reforçando o isolamento social em todos os aparelhos celulares que efetuarem o login na rede de internet das praças.

Segundo o diretor da Guarda, Wagner Pires, a permanência da população em suas casas nesse momento é imprescindível. "Nós não temos uma noção certa de quando será a curva de infectados aqui no Estado. Com essa mudança de clima é ainda mais arriscado o contato, visto que é mais propicio a propagação de vírus e infecções. O aumento dos infectados em geral deixa ainda mais claro que devemos permanecer em casa", salientou