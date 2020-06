DIREITO DO CONSUMIDOR Notícia da edição impressa de 09/06/2020. Alterada em 09/06 às 03h00min Procon de Venâncio Aires tem aumento nos atendimentos

O Procon de Venâncio Aires verificou um aumento de 12,5% nas denúncias de consumidores durante a pandemia do Coronavírus. No mesmo período no ano passado - nos meses de março, abril e maio de 2019 - o número de denúncias era de 614. Já neste ano, o órgão soma até o momento 691 reclamações.

Deste total de atendimentos até o final, a unidade local registrou 338 atendimentos com reclamações em serviços essenciais, o que engloba telefonia com 208 atendimentos (30%) e aumento na cobrança de água e energia elétrica, somando 130 reclamações (18,91%). "Percebemos neste período, que o número de atendimentos aumentou, mesmo tendo mudado a forma de atendimento presencial em função da pandemia. Agora é por agendamento, recebemos muitos telefonemas e e-mail, em torno de 15 a 20 registros por dia. Este número total de 691 foram registros que a gente conseguiu fazer, mas muitas vezes informações rápidas por telefone não conseguimos registrar", destaca o coordenador do Procon local, Eneias Peiter.

Ainda, 191 reclamações foram para assuntos financeiros, correspondendo a 6,47% a mais nos três meses deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Foram 104 reclamações de produtos, 42 em serviços privados, 10 em saúde, quatro em alimentos e dois em habitação.

O coordenador do Procon ainda alerta para possíveis golpes em idosos. "Orientamos esse público a não aceitem nenhuma ligação, porque existe um comércio de dados onde que a partir disso, estelionatários acabam acessando dados particulares. Posterior a isso, ligam para os idosos e estes acabam fornecendo os documentos e senhas. Os idosos não devem realizaram e aceitar nenhum contrato por telefone, até porque não são válidos", orientou.