Furtos e arrombamentos têm queda de 86% no Litoral Norte gaúcho

O Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral Norte (CRPO Litoral) apresentou um balanço com redução dos indicadores criminais do mês de maio nos 25 municípios atendidos pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, com análise do impacto provocado pelo distanciamento social durante a pandemia do coronavírus, sobre os principais índices.

Todos os indicadores baixaram em relação ao mês de maio do ano passado. A maior redução ocorreu nos furtos e arrombamentos em estabelecimentos comerciais, com três registros em maio deste ano, contra 22 ocorrências no mesmo período de 2019, representando 86,3%. O mesmo indicador em residências também baixou de 130 no ano passado para 37 no mês passado, o que significa 71,5% a menos. Ainda baixou o roubo a residências em 62,5%, tendo ocorrido oito casos no ano passado e três em maio de 2020 e o roubo a estabelecimentos comerciais desceu de 15 registros para seis, em percentual de 60%.

O número de casos de perturbação do sossego alheio também caiu de 15 para 12, demonstrando uma baixa de ocorrências de 20%. Não foi registrado nenhum homicídio doloso na região de abrangência do CRPO Litoral em maio deste ano, enquanto em 2019 ocorreram sete.

Diante do isolamento social, alguns indicadores sofreram redução natural decorrente da menor circulação de pessoas e veículos nas ruas. No entanto, o comandante do CRPO Litoral, coronel Marcel Vieira Nery, salienta que durante o período da pandemia, a Brigada Militar manteve suas ações e operações, visando a prevenção e a repressão qualificada de delitos.

"Visamos a coibir delitos por meio de ações preventivas. Com a Operação Sossego, o objetivo foi coibir a perturbação do sossego durante o horário do repouso noturno, por meio de abordagens em praças públicas e locais com acúmulo de pessoas. Já a Operação Inquietação realiza o patrulhamento em locais considerados de maior circulação de delinquentes integrantes de grupos específicos", afirmou o coronel Marcel.