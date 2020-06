EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 08/06/2020. Alterada em 09/06 às 03h00min Cozinha é parceira do aprendizado de alunos de Sapucaia do Sul

A cozinha tem sido local de estímulo e aprendizagem para muitos alunos das escolas municipais de Sapucaia do Sul. Enquanto seguem com as aulas suspensas, por conta da pandemia do coronavírus, estudantes do pré II ao 5º ano ajudaram os pais a preparar deliciosas receitas.

A atividade "Cozinhando Juntos" foi proposta pelas escolas às famílias, dentro da campanha "Amor, Cuidado e Aprendizagem", promovida pela prefeitura com o apoio do Instituto Raiar. Enquanto preparavam bolos, sucos e sanduíches, entre outras delícias, as crianças aprenderam sobre cooperação, autonomia e confiança, além de se divertirem com os familiares. A campanha tem buscado ajudar as famílias a atravessarem este período de isolamento, por meio de sugestões de atividade lúdicas e dicas de uma psicóloga, enviadas semanalmente.