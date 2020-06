Hospital de Santa Cruz do Sul 'premia' bebês que evoluem na UTI

Cada etapa superada pelos pequenos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, é motivo de comemoração para pais e familiares, mas também uma vitória para os profissionais que trabalham pela recuperação dos bebês. E para motivar ainda mais essa luta pela alta hospitalar e destacar cada pequena conquista, uma equipe assistencial da instituição criou um sistema simbólico de premiação aos bebês e um "Diploma de Sucesso" aos pais, com o objetivo de levar ânimo e, por que não, descontração em um momento tão difícil.

"Muitos desses pais acabam tendo um contato restrito com o filho em seus primeiros dias ou meses de vida devido à internação. Essa iniciativa busca criar um vínculo maior entre eles e proporcionar um pouco de alegria a todos", explica e enfermeira da unidade Fabiane Schuncke Schuster. A ideia, segundo ela, é destacar no leito do bebê cada passo superado pela criança, seja por meio do seu peso ou do tempo de internação. No momento da alta, os pais recebem o documento.

Foi o caso do pequeno paciente Joaquim Adams Monteiro, nascido no dia 28 de abril. Após mais de um mês internado na UTI Neonatal, ele teve alta da unidade intensiva e agora está na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), esperando o momento certo para ir para casa. Por acompanharem a recuperação, os pais, Cristiano e Samanta, ganharam o diploma.

As equipes envolvidas com a área pediátrica mantêm também o blog "Pequenos Valentes do Hospital Santa Cruz". O objetivo é compartilhar histórias de superação de bebês que ficam internados por determinado período nesses dois setores.