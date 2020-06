Parobé obtém R$ 7,5 milhões para obras em estrada municipal

Dando fim a uma longa espera, a prefeitura de Parobé conseguiu a liberação de recursos para o asfaltamento da estrada que liga o município ao distrito de Santa Cristina do Pinhal. O prefeito Diego Picucha assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal, para que a instituição liberasse R$ 7,5 milhões necessários para a realização da obra que ocorrerá em duas etapas.

Os recursos da primeira etapa, que devem girar em torno de R$ 3 milhões, ocorrerão por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Já o restante do valor é oriundo do programa Avançar Cidades. A prefeitura aguarda agora os trâmites legais e a ordem de início da Caixa para retomar as obras com a empresa já licitada.

Segundo Picucha, o desentrave dessa obra era um dos grandes desafios, visto a forma irregular como haviam iniciado os trabalhos. "Infelizmente, as obras foram iniciadas em março, pela antiga gestão, sem que qualquer contrato tenha sido assinado pela Caixa Econômica Federal.Constatamos que havia, inclusive, uma troca de e-mails entre a Caixa e o gestor da época, em que o banco afirmava que a obra não poderia ter ordem de início formalizada antes da assinatura do contrato. Mesmo assim, as obras haviam sido iniciadas", afirmou.

Com essa situação irregular e com as obras paradas para evitar problemas legais, a negociação com o banco foi retomada, a fim de executar a obra, que há 30 anos já era aguardada pela comunidade local. O projeto, que abrange em suas duas etapas cerca de quatro quilômetros da estrada, deverá melhorar o acesso ao Distrito Industrial e favorecer a instalação de novas empresas, além da área destinada para habitação popular.