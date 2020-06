Tramandaí terá barreira sanitária no feriado de Corpus Christi

Visando ampliar o combate a pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Tramandaí, em uma ação integrada entre as secretarias municipais e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), realizará nos dias 10 e 11 de Junho uma barreira sanitária na RS-030, junto ao posto do CRBM. A rodovia é o principal e mais movimentado acesso à cidade e, devido ao feriadão de Corpus Christ,ia previsão é de que muitas pessoas de outros municipais se dirijam a Tramandaí.

"Estaremos com um ampla equipe que realizará a medição da temperatura das pessoas que estão ingressando na cidade com termômetros infravermelho e caso alguém apresente sintomas, também será realizado o teste do Covid-19", explicou o prefeito, Luiz Carlos Gauto. Serão distribuídas máscaras faciais para quem está chegando em Tramandaí e não possui o material de proteção. Além disso, haverá uma outra ronda em pontos de comércio do município.