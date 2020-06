MUNICPIOS Notcia da edio impressa de 08/06/2020. Alterada em 09/06 s 03h00min Com permuta em terrenos, nova sede da BM deve sair do papel em Ernestina

A prefeitura de Ernestina deu mais um passo para tornar realidade o to sonhado novo quartel da Brigada Militar (BM). Desde 2000, quando o antigo prdio foi destrudo em um incndio, a BM no possui um espao amplo. Em reunio, o prefeito ernestinense, Odir Joo Boehm, e o presidente daCaixa de Assistncia e Penses dos Servidores Municipais de Ernestina (Capeser), Evaldo Magarinos, alinhavaram o acordo.

A Capeser ceder o terreno localizado prximo ao trevo, local estratgico para a instalao do novo prdio, e em troca o Poder Executivo repassar a ela o terreno com rea construda aos fundos do ptio da prefeitura, onde funciona a sede do rgo. A Capeser j funciona neste local, mas era por cedncia do Poder Executivo, e agora receber a posse da rea e do prdio. A troca de reas importante pois assim ser possvel instalar o quartel da Brigada Militar em um ponto estratgico no municpio.

Como no h recursos dos governos do Estado e da Unio para a obra, aprefeituratentar realizar o projeto com recursos prprios do oramento. "Estamos caminhando para mais esta importante conquista para a comunidade. A segurana da populao ernestinense uma das nossas prioridades.Queremos agradecera Capeser por ser parceira, o novo quartel da Brigada Militar melhorar a segurana das pessoas. Este um dos ltimos compromissos do nosso Plano de Governo", comenta o prefeito Boehm.

A partir deste acordo, o prximo passo deve ser a elaborao de um projeto para que a obra saia do papel. A prefeitura deve divulgar novas informaes nas prximas semanas.