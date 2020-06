Hospital de Bento Gonçalves recebe novos leitos de UTI

O Hospital Tacchini e a prefeitura de Bento Gonçalves assinaram o termo de aditamento contratual, permitindo o acréscimo de mais cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, que servirão exclusivamente para atender pacientes SUS com diagnóstico confirmado de Covid-19. Dessa forma, a instituição passa a contar com 35 unidades habilitadas.

No início de maio, o hospital encaminhou o pedido de habilitação desses leitos junto ao Ministério da Saúde. O novo contrato prevê que enquanto o governo federal não efetivar a abertura das novas vagas, o município vai arcar com o custo de R$ 1,6 mil por leito. A regulação do acesso aos leitos de cada unidade de saúde do Rio Grande do Sul é controlada pela Central de Regulação estadual. Em Bento Gonçalves, o serviço passa a dispor de 18 leitos contratados, gerenciando-os conforme sua própria necessidade, levando em conta uma série de critérios.