MEIO AMBIENTE Notícia da edição impressa de 08/06/2020. Alterada em 09/06 às 03h00min Separação do lixo ainda é um desafio em Santa Cruz do Sul

O município de Santa Cruz do Sul tem se tornado exemplo para outros municípios do Brasil quando o assunto é coleta seletiva. Ainda assim, a separação do lixo tem potencial para crescer muito até atingir 100% dos lares santa-cruzenses. Somente no mês de março deste ano, antes das medidas de restrição adotadas em razão da pandemia do coronavírus, foram recolhidas cerca de 60 toneladas de materiais recicláveis. Se a população tornasse um hábito a separação e a correta destinação dos resíduos, esse número poderia ser ainda maior.

Atualmente 15 bairros são atendidos pelo Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária. A iniciativa rendeu ao município, em 2014, reconhecimento nacional através do Prêmio Cidade Pró-Catador, da Secretaria-Geral da Presidência da República e da Fundação Banco do Brasil, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. A cidade foi a única do Rio Grande do Sul contemplada.

Os impactos advindos da coleta seletiva em Santa Cruz do Sul são inúmeros. Dados divulgados pela secretaria municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade mostram que, em 2019, foram encaminhadas para reciclagem 1.050 toneladas de materiais. Nos bairros atendidos pela coleta foram atendidas e impactadas diretamente 48 mil pessoas. Em se tratando de preservação ambiental, deixaram de ser extraídos do meio ambiente 32 mil litros de petróleo, 600 toneladas de minério e 10 mil árvores. Já no quesito geração de trabalho e renda foram mais de 50 famílias e 156 pessoas afetadas.

Embora a coleta seletiva ainda não abranja a totalidade do município, a separação dos materiais deve ser incentivada, como explica a coordenadora do Departamento de Gestão Ambiental da Semass, Juliana de Souza Porn. "O município tem um grande potencial para aumentar os níveis de reciclagem, porém precisamos da colaboração da população. É necessário que se tenha consciência do potencial que os materiais recicláveis possuem e tornar um habito a realização da separação e a correta destinação dos resíduos", disse.

Juliana, que é engenheira ambiental, explica que o serviço de coleta convencional destina para os aterros sanitários cerca de 2,5 mil toneladas de resíduos por mês, porém, praticamente um terço deste material poderia ser destinado a reciclagem se, no momento do descarte, as pessoas tivessem um pouco mais de atenção. "Mesmo que em um determinado bairro não haja coleta seletiva, a separação dos resíduos pode e deve ser feita", afirmou.