Parque de Picada Café reabre as atividades comerciais

A partir de quinta-feira, os espaços comerciais do Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, em Picada Café, poderão retomar suas atividades. Essa demanda partiu dos comerciantes e foi discutida pelo Comitê Municipal de Crise.

Há o entendimento que o Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn ainda não está disponível para ser usufruído como ponto turístico, no entanto, empresas que se valem do parque para aferir seu comércio. A permissão do comércio é no sentido de autorizar que o cliente faça sua compra de maneira tranquila e que não permaneça no parque por longo período, evitando a aglomeração. Os acessos aos estacionamentos internos permanecerão fechados. A concessão de abrir aos clientes será somente aos finais de semana e nos feriados. Nos demais dias do mês, o Parque Jorge Kuhn permanecerá integralmente fechado.