Lixo em local irregular faz aumentar casos de dengue em São Borja

Com a chuva, há o acúmulo de água que permite o aparecimento de larvas do mosquito causador da doença /PREFEITURA DE SÃO BORJA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Uma combinação de fatores - vários deles por falta de cuidados da população - tem aumentado as preocupações entre as autoridades ligadas à secretaria municipal de Saúde em São Borja. Além dos depósitos de água parada em ambientes domésticos, que podem se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, também causam apreensão os depósitos de sucata e o descarte de lixo em locais proibidos na periferia urbana. Associadas às chuvas, agora novamente frequentes, essas várias práticas inadequadas são um sério risco a doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela.

São Borja contabiliza, nos cinco primeiros meses do ano, 535 focos de larvas do mosquito, número já considerado alto. Além desse registro, a veterinária Janaina Leivas, do Serviço de Vigilância em Saúde do município, ressalta que o quadro verificado na região é ainda mais preocupante. Na localidade argentina de Santo Tomé, são 32 pessoas com dengue. Em território brasileiro, várias cidades próximo a São Borja, especialmente nas Missões, têm dezenas de casos, inclusive com mortes registradas.

A recomendação básica é a de redobrar as ações de limpeza e de prevenção. "É bom não esquecer que, não bastassem todas as doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, temos ainda que considerar a leishmaniose e agora mais a pandemia do coronavírus", alerta Janaina. Ela acrescenta que a incidência simultânea de duas ou mais doenças pode ser fatal.

Um dos principais motivos de alerta é quanto ao hábito de muitas pessoas jogarem lixo, clandestinamente, em áreas da periferia da cidade. "Além de demandar mais serviços de limpeza para a prefeitura, representa mais riscos de doenças e ainda a maior chance da multiplicação de ratos, cobras, escorpiões e outros animais peçonhentos", lembra Janaina. Pneus tipo sucata também vêm sendo jogados no meio ambiente, mas a solicitação é para que sejam levados ao ponto de coleta, no antigo Hospital São Francisco.

Nos terrenos baldios, depósitos de água, lixo e mato são removidos por equipes da prefeitura. O proprietário do imóvel é notificado e orientado a ele mesmo manter limpo o local. Em relação às casas, a recomendação é para revisão permanente de depósitos de água.