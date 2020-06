LEGISLATIVO Notícia da edição impressa de 08/06/2020. Alterada em 08/06 às 03h00min Câmara de Caxias do Sul inicia reforma administrativa

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul protocolou a proposta de reforma administrativa do Legislativo caxiense. Assinado pelo presidente Ricardo Daneluz e demais integrantes do comando da Casa, o projeto de lei corresponde a uma das quatro etapas da política de economicidade planejada para o próximo ano. Essa primeira matéria estabelece redução de cargos e de valores de representação, seguindo o propósito de redução de gastos públicos.

Pela matéria, caso for aprovada e sancionada, fica extinto um cargo de assessor técnico do Quadro de Cargos em Comissão (CC) da Câmara Municipal, cuja remuneração mensa él de R$ 8.849,13. Também passará a ser limitada a nomeação de auxiliares de bancada somente àquelas que possuírem ao menos três vereadores. Outra mudança que projeto define é a revogação da gratificação de representação aos cargos em comissão de diretor-geral e de chefe da assessoria de Comunicação Social. Respectivamente, essas representações equivalem a R$ 7.878,08 e R$ 4.424,57.

A partir de tais modificações, o presidente estima uma queda de despesas na ordem de R$ 900 mil/ano. Em uma legislatura (quatro anos), a previsão é uma economia de R$ 3,6 milhões, informa Daneluz. O presidente explica que a segunda parte da reforma administrativa já está sendo viabilizada por meio de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021. A intenção é que essas alterações gerem impacto em cerca de 20 cargos de confiança. "Nesse caso pontual, não podemos efetuar essas alterações neste ano porque não foram previstas na LDO em vigor, mas já providenciamos para constar na lei do ano que vem, caso for aprovada", frisa o presidente do Legislativo.