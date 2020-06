Estrela lança campanha para estimular o consumo

Quem compra no comércio ou utiliza os serviços em Estrela concorrerá a prêmios e estará ajudando a economia do município a se fortalecer. Começa na quarta-feira a campanha "A roda gira quando você compra aqui". A promoção vai sortear mais de R$ 10 mil em vales-compra e se estende até o dia 12 de setembro.

Como o próprio slogan diz, a intenção é fazer a roda girar, valorizando o comércio e as indústrias locais, os serviços prestados no município e setores como o agronegócio, promovendo a retomada da economia. "A ideia é impulsionar estes setores neste momento. Estamos buscando soluções e queremos a população participando ativamente. Com a comunidade valorizando o que é daqui, numa ajuda mútua, teremos mais força para fazer nossa economia crescer novamente", afirma o secretário da Fazenda, Henrique Lagemann.

Para participar, é preciso estar cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). A cada compra feita no município, os clientes vão acumular pontos (R$1,00 em compras = 1 ponto e a cada 100 pontos um bilhete eletrônico) e concorrer a vales-compra de R$ 500,00, que poderão ser gastos no comércio da cidade. Serão feitos seis sorteios por mês, em julho, agosto e setembro, em datas a serem definidas.

Além dos consumidores concorrerem aos vales-compra da campanha, simultaneamente estarão participando dos sorteios em dinheiro do Nota Fiscal Gaúcha. O programa sorteia, mensalmente, um prêmio no valor de R$ 50 mil; cem prêmios de R$ 1.000,00 e quinhentos de R$ 500,00 no Estado. Em Estrela, ocorrem mais quatro sorteios mensais de R$ 150,00 e seis de R$ 500,00 nos meses de julho, agosto e setembro.