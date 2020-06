Canoas e Cachoeirinha devem ter corredor ecológico entre arroios

Está em andamento, em Canoas e Cachoeirinha, na Região Metropolitana, a criação de um corredor ecológico, entre os arroios Brigadeira e Sapucaia. Há um ano, o consórcio Pró-Sinos trabalha no projeto que tem como objetivo preservar uma faixa de vegetação para ligar unidades de conservação separadas pela atividade humana nos municípios envolvidos. A iniciativa possibilitará o deslocamento de fauna e a dispersão de sementes da flora entre as áreas isoladas e, consequentemente, a troca genética entre espécies.

Trata-se do primeiro estudo dessa natureza realizado pelos municípios do consórcio. O convite foi feito pelo Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais do Ministério Público (MP). Formado por técnicos das duas cidades, um grupo de trabalho já definiu a poligonal dos limites da área pretendida e elaborou o respectivo mapa. Foram feitas consultas aos cadastros municipais para levantar os imóveis atingidos, além de elaborado termo de referência detalhado para orientar o desenvolvimento dos estudos de caracterização ambiental na região do corredor.

De acordo com o diretor técnico do Pró-Sinos, Hener de Souza Nunes Junior, essa é uma das principais estratégias utilizadas para a conservação da biodiversidade em determinado ecossistema. Posteriormente, o primeiro estudo será complementado por serviços contratados para a realização dos levantamentos de campo, identificando as propriedades e definindo as interferências. E, a partir disso, será elaborada a documentação para a regularização fundiária dos imóveis envolvidos.

Em maio, os resultados dos estudos da etapa preliminar foram apresentados ao promotor de Justiça Felipe Teixeira Neto, que coordena o núcleo do MP. Também foi proposto um estudo da viabilidade para o encaminhamento de projetos de lei aos respectivos legislativos municipais com o objetivo de alterar a Lei do Plano Diretor das cidades, tornando a área do corredor ecológico Zona de Interesse Ambiental. "A criação do corredor ecológico dos arroios Brigadeira-Sapucaia permitirá a ligação da área rural dos municípios de Cachoeirinha e Gravataí com o Rio Gravataí e chegará até as proximidades do Rio dos Sinos", finaliza Hener.

Os corredores ecológicos são áreas definidas por ações coordenadas, com o objetivo de proteger a diversidade biológica na escala de biomas. Essas ações envolvem o fortalecimento, a expansão e a conexão de áreas protegidas dentro do corredor, fomentando usos de baixo impacto e criando incentivos para envolver os diferentes setores da produção e da conservação. Assim, podem agrupar diversos tipos de áreas protegidas, legalmente instituídas ou não. No Brasil, sete corredores foram formalizados até agora pelo Ministério do Meio Ambiente.