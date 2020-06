Estrela garante recurso do Finisa para obras na cidade

O municpio de Estrela garantiu R$ 5,2 milhes para a execuo de obras de infraestrutura, gerao de empregos e melhorias no meio rural. O prefeito, Rafael Mallmann assinou o contrato pelo qual estes recursos sero liberados por meio do Programa de Financiamento Infraestrutura e Saneamento (Finisa).

Os valores sero aplicados na pavimentao de um quilmetro da estrada de Linha So Jac e do acesso ao Distrito Industrial, na aquisio de equipamentos para praas e na compra de trs caminhes para a Secretaria da Agricultura. A expectativa, segundo ele, que at o ms de novembro tudo esteja concludo. O prximo passo, agora, a abertura dos respectivos processos licitatrios.

"So investimentos importantes no somente na infraestrutura, como a pavimentao da estrada de So Jac, mas tambm para o fortalecimento do meio rural, com a aquisio de caminhes para atender os produtores, pois este um setor que economicamente tem grande relevncia na nossa economia", diz Mallmann. Alm disso, conforme o prefeito, a populao ser atendida como um todo, em especial as crianas e jovens, por meio da instalao de novos equipamentos nas praas, para as atividades de esporte e lazer.

O prefeito ressalta, ainda, a importncia dos novos investimentos para a gerao de empregos, pois parte do recurso ser utilizada na pavimentao do acesso ao distrito industrial, com cerca de 5 mil metros quadrados. Lembra que o local receber dois grandes empreendimentos que tiveram incentivo do Governo de Estrela para sua instalao. Um deles a empresa Vital Indstria de Produtos para Nutrio Animal para a qual foi feita a doao de uma rea dequase 87 milmetros quadrados. O investimento ser de R$ 15 milhes.