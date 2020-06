Primeira etapa do Teutopark começa a ser licitada

Um dos maiores projetos de recreação e um dos maiores centros gastronômicos do Vale do Taquari, o TeutoPark, em Teutônia, começa a tomar forma. Enquanto ocorrer o processo licitatório da primeira etapa do parque, a prefeitura de Teutônia, com maquinário próprio, já está preparando o local.

A estrutura inicial, na rua 4 Sul, entre as avenidas 1 Leste e 1 Oeste, contará com rua/calçadão, calçamento, arborização, jardins, bancos, iluminação, a esplanada com o letreiro "Teutônia" e o totem "TeutoPark". Com esta estrutura, se possibilita aos investidores do ramo gastronômico, que adquiriram os primeiros lotes por meio de leilão, a construírem no local.

Para o prefeito, Jonatan Brönstrup, Teutônia terá um grande diferencial com este parque. "É um projeto que vai transformar a imagem e a realidade do município de Teutônia. Falar do TeutoPark é falar em harmonia, pois congrega gastronomia, lazer, esporte, família e meio ambiente. É um espaço aconchegante, onde teremos a tranquilidade de trazer nossos filhos, nossas famílias", salienta.

O secretário de Planejamento e Mobilidade Urbana, Clemir Tavares de Jesus, lembra que um parque é referência de desenvolvimento de uma cidade. "Este espaço será construído pensando no futuro, visando oferecer qualidade de vida para todos, incluindo as futuras gerações. Cidade desenvolvida tem parques e, por isso, nada mais justo que termos um parque", observa.

A estimativa de investimento nesta etapa inicial é de R$ 500 mil, valor que pode variar após a conclusão do processo licitatório. O recurso é oriundo do leilão de lotes da parte gastronômica e parte do recurso livre. Enquanto ocorrer o processo licitatório, a secretaria de Obras já iniciou, na semana passada, a terraplanagem e a limpeza do local.