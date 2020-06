Dia dos Namorados deve ter queda de 30% nas vendas em Caxias do Sul

Uma pesquisa da Cmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul estima que haver uma retrao de 30% nas comercializaes frente ao Dia dos Namorados de 2019. O tquete mdio deve ser de R$ 189,00 uma reduo de 3,5% em comparao ao ano passado. O levantamento foi realizado de 27 de maio a 1 de junho, com 390 participantes.

O levantamento mostrou que 43% dos moradores de Caxias do Sul pretendem presentear neste Dia dos Namorados. Destes, 91% iro adquirir produtos ou servios no comrcio local, sendo que 63,5% daro preferncia para as lojas de rua do Centro e dos bairros. Dos 57% que no compraram nada na data, a maioria (29%) alegou que vai utilizar o dinheiro para priorizar outro gasto. Outro dado que chamou a ateno que 13% desse pblico alegou que no ir s compras por causa do coronavrus. Vesturio e acessrios so os itens preferidos, tanto por mulheres quanto por homens, para presentear.

Os nmeros mostram tambm que o que mais interessa para o pblico na hora da deciso de compra a agilidade no atendimento (25,3%), a opo de entrega a domiclio (14,3%) e a identificao clara dos preos (13,7%). Um outro dado aponta que um em cada quatro entrevistados vo decidir o presente apenas na vspera da data.

"Essa reduo do impacto do coronavrus um bom sinal, porque mostra que os consumidores esto com uma pr-disposio maior a presentear. Estamos nos encaminhando para um cenrio mais otimista. Percebemos que a populao est mais familiarizada com a pandemia. As pessoas esto percebendo que precisam se acostumar a viver esta nova realidade", analisa o vice-presidente de Comunicao da CDL Caxias do Sul, Micael Canuto.