Passarelas começam a ser instaladas em praia de Torres

Com o propósito de preservar as dunas e propiciar acessibilidade na beira-mar, a prefeitura de Torres iniciou nos primeiros dias de junho, as obras das passarelas nas dunas da Praia Grande. Serão executadas quatro passarelas: em frente às ruas Egídio Michaelsen, Firmino Torelli, Aragão Bozano e Osvaldo Aranha.

A execução iniciou com a passarela na rua Egídio Michaelsen, próximo de um clube da cidade. O cronograma previsto para execução do trabalho é de cinco meses, se o tempo colaborar. A obra faz parte do "Transforma Torres", pacote de obras de Infraestrutura Urbana e Turísticas. A ordem de serviço foi dada dia 6 de maio de 2020, no valor de R$ 496 mil A empresa vencedora do processo licitatório já está operando no local.