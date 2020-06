HABITAÇÃO Notícia da edição impressa de 05/06/2020. Alterada em 09/06 às 03h00min Área de 30 hectares deve ser usada para a construção de empreendimento popular com 200 imóveis em Canela

O vice-prefeito de Canela, Gilberto Cezar, participou de uma reunião que tratou sobre o projeto para um loteamento popular em Canela. O encontro contou com o líder do governo na Câmara, vereador Alberi Dias; o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana, Jackson Müller; além de empresários.

A proposta é fazer o empreendimento em uma área de 30 hectares. O grupo de investidores pretende dotar o futuro loteamento com estação de tratamento, ruas pavimentadas, e garantir a sustentabilidade ambiental com energia solar, cisternas para captação de água da chuva, pisos permeáveis, entre outras especificações, segundo Müller.

O local deve abrigar em torno de 200 imóveis que serão comercializados com preços acessíveis para a população de baixa renda. Os lotes serão financiados pela Caixa Econômica Federal. O empresário Manoel Chaves disse ao vice-prefeito que entrará com projeto de viabilidade nos próximos meses na prefeitura, para avaliação técnica.

Para Gilberto Cezar, projetos assim são muito importantes para a cidade, dado o crescimento de várias áreas irregulares. A proposta da prefeitura é abrir espaço para empreendimentos que supram demandas sociais, com foco em famílias de baixa renda. "Isso vai ajudar muito na arrecadação de tributos e também colaborar com as famílias de baixa renda, que lutam para tentar buscar a sua casa própria, ajudando a diminuir o déficit habitacional de Canela, que tem 1,5 mil pessoas na fila", diz o vice-prefeito.