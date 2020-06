Ação consegue 4,5 toneladas de alimentos em Tio Hugo

Muitas pessoas foram diretamente afetadas pela pandemia do novo coronavírus, com a perda parcial ou total da sua renda. Diante disso, o município de Tio Hugo formou um grupo de trabalho através de todas as secretarias para realizar a entrega de alimentos as famílias mais necessitadas. A aquisição das cestas básicas foi feita através de recursos próprios do município.

Foram mais de 4.5 toneladas de alimentos distribuídas para a comunidade. O Conselho Municipal de Assistência Social realizou um mapeamento no município, para identificar as pessoas em vulnerabilidade que necessitam de doações de alimentos. Ao todo 120 famílias receberam as cestas, que contam com itens como farinha de trigo e milho, arroz, feijão, massa, óleo; produtos que fazem parte da alimentação da maioria das pessoas. A força tarefa percorreu praticamente todas as comunidades do município.