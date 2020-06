Novo decreto regulamenta ramo alimentício de São Gabirel

O prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves, determinou novas medidas restritivas visando a prevenção e o combate a Covid-19 na cidade. Um novo decreto foi anunciado focando, principalmente, no comércio em bares, lancherias e restaurantes.

De acordo com o novo texto, bares e atividades do gênero poderão realizar atendimento presencial até as 20 horas, ficando permitida a tele entrega até as 22 horas. Já os restaurantes poderão disponibilizar atendimento presencial só até as 22 horas, podendo seguir atendendo, por tele entrega, a partir deste horário. Outra medida anunciada diz respeito aos estabelecimentos que disponibilizam serviços de buffet, sendo proibido o autosserviço e somente permitido que funcionários possam servir os clientes, desde que adotem as exigências de higienização.