Prefeito de Bento Gonçalves assume a secretaria municipal de Saúde

O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin assumiu, nesta quinta-feira a titularidade da secretaria municipal de Saúde, após a saída do titular Diogo Segabinazzi Siqueira, anunciada nesta semana. O chefe do Executivo, que agora vai acumular os cargos, já esteve reunido com a equipe da secretaria para alinhar ações.

"Saúde é um dos tripés da nossa administração, junto com educação e segurança. Iremos dar continuidade ao trabalho realizado pela população de Bento Gonçalves. Estamos enfrentando neste ano um dos maiores desafios da área, nosso monitoramento do Coronavírus é diário e as ações constantes. Mas, também temos toda uma rede de atenção a saúde, e serviços para população", disse. O município é o quarto do Estado com mais casos de Covid-19. Até esta quinta-feira, eram 639 confirmações.