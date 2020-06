Curados da Covid-19 chegam a 90% em Garibaldi

O grande número de testagens é uma das medidas de controle ao Covid-19 em Garibaldi. Com um panorama real da disseminação da doença no município e a manutenção de todos os cuidados, é possível gerenciar de forma mais eficiente as ações de combate.

A prefeitura afirmou que estão curados mais de 90% dos 396 casos contabilizados no município até quarta-feira. Segundo o Boletim Epidemiológico, do número total de casos confirmados, apenas 24 pacientes seguem com a doença em período de transmissão e estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. "Adquirimos os exames, estamos testando nossa população e, com isso, conhecemos nossos casos positivos, ao contrário de outros municípios que não testam", pontua o prefeito Antonio Cettolin. "Nosso controle mostra que o número de casos ativos estão caindo e isso prova que a testagem e as demais medidas estão dando resultado", conclui.