Profissionais de educação confeccionam máscaras em Cotiporã

Mais de duas mil máscaras de pano estão sendo confeccionadas por profissionais da educação de Cotiporã. Participam do mutirão diretores, professores, estagiários, auxiliares de educação infantil, merendeiras e auxiliares de serviços gerais, contando ainda com o auxílio de uma artesã cotiporanense. A produção iniciou no mês de maio e será finalizada nesta semana, com o intuito de serem entregues aos alunos e profissionais quando as aulas presenciais retornarem na rede municipal de ensino de Cotiporã.

Ainda, será entregue um informativo impresso, contendo medidas de utilização e higienização correta das mesmas. As máscaras foram confeccionadas seguindo nota técnica, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, e a ação busca evitar a propagação do vírus, garantindo a saúde e bem-estar dos estudantes e profissionais da rede pública.