Bairros de Lajeado vão receber novas paradas de ônibus

Os bairros de Lajeado receberão a instalação de 134 novas paradas de ônibus. O contrato com a empresa vencedora da licitação, que executará o projeto, já foi assinado. O projeto está vinculado ao programa do governo federal Avançar Cidades, que mediante financiamento no valor de R$ 1.044.927,00 - somada à contrapartida municipal de R$ 54.996,16 - viabilizará a compra e instalação das novas paradas.

O total investido contabiliza R$ 1.099.923,16. O valor unitário de cada equipamento será de R$ 8.208,38 e sua área coberta para os usuários terá 6,4 metros quadrados, medindo 1,6 metros de largura por 4 metros de comprimento. "As paradas de ônibus serão instaladas em todos bairros da cidade, de maneira que toda população usuária do transporte público seja beneficiada", afirma o coordenador do setor de Projetos Especiais e Captação de Recursos da prefeitura, Isidoro Fornari Neto. Ele destaca que a instalação das paradas será iniciada em 30 dias.

Para o coordenador do Departamento de Trânsito da prefeitura, Vinícius Renner, a instalação de novas paradas de ônibus, somada à renovação da frota dos veículos que serão utilizados no transporte público municipal, com uma série de benefícios aos usuários, como acessibilidade aos cadeirantes, ar condicionado, bilhetagem eletrônica, redução do custo da passagem, entre outros, qualificarão todo sistema que envolve o transporte público. "Com certeza, todos estes avanços configuram um incentivo ao uso do transporte público pela população", afirma Renner. Ele salienta, também, que novos itinerários e maior frequência dos já existentes, o que deve ocorrer em meados do segundo semestre de 2020, devem contribuir para maior adesão ao uso deste modo de transporte em detrimento de outros.