Com foco na área rural e fortalecimento de marcas da cidade, Venâncio Aires planeja retomada a partir de julho

Pensando em ações e novas perspectivas para os mais variados segmentos da economia de Venâncio Aires, a prefeitura iniciou uma série de reuniões setoriais alicerçados pelos quatro pilares - fomento, qualificação, atração e inovação - apresentados no Plano de Recuperação Econômica Pós-Pandemia Covid-19. E o primeiro segmento debatido foi o turismo.

A retomada das atividades, o fortalecimento e os investimentos no segmento pós-pandemia estão sendo buscados em conjunto. Várias ações já são realizadas e outras surgem para serem trabalhadas. Entre as necessidades apontadas para um maior fomento do turismo rural, a curto e longo prazos, estão adequações, melhoramento na divulgação dos atrativos e roteiros, firmar e fortalecer a identidade da Rota do Chimarrão e da Capital do Chimarrão; e, a médio e longo prazos, investimentos em infraestrutura, como pavimentação da ERS-422, permitindo estabelecimento de outros empreendedores e visitantes; e trazer o rio Taquari para integrar o roteiro turístico do município.

A coordenadora de Turismo da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Angélica Diefenthäler, avalia o encontro e projeta o novo cenário do turismo. "Termos o apoio de grandes parceiros do segmento é fundamental para o encontro de alternativas para este novo cenário do turismo, que aponta para um novo perfil de visitantes mais locais e regionais, procurando, sobretudo, lugares mais seguros, ao ar livre e menos aglomerações. Desenhamos um cenário de retomada com alguns cuidados a partir de julho", revela.

Para a retomada dos trabalhos e a reabertura dos locais para visitações, o grupo acordou que precisará ser feita a adoção de protocolos de segurança para os turistas, assim como para os próprios empreendedores. A finalização do Plano Municipal de Turismo - que permite catalogar todos os ativos, traz as ações do futuro do segmento no município e valoriza o meio rural - está entre as metas a curto prazo.