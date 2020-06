Veículos de tração animal são regularizados em Venâncio Aires

O prefeito de Venâncio Aires, Giovane Wickert, assinou a promulgação da lei que dispõe sobre a circulação, registro, autorização anual e identificação de veículos de tração animal - como, por exemplo, carroças - e de propulsão humana - como carrinhos - pelas vias urbanas de Venâncio Aires. O texto regulamenta a necessidade de resolver diversos problemas que envolvem questões de trânsito, ambientais, sanitárias e sociais.

Os veículos de tração animal e de propulsão humana precisarão ter um cadastro junto aos órgãos do Executivo Municipal ligados ao trânsito para que sejam emitidos um Certificado de Registro, uma Autorização Anual e uma Permissão para Conduzir, documentos que serão de porte obrigatório do condutor. Caso o cidadão seja flagrado sem eles, haverá aplicação de multa de R$ 128,80. A multa também será aplicada em caso de tráfego em locais e horários proibidos, sem o animal estar cadastrado, e com carga superior à permitida.

A legislação municipal prevê ainda regras, como por exemplo, os veículos precisam de placa de identificação e sinalizadores refletivos e as carroças precisam estar em perfeito estado de conservação. Somente maiores de 18 anos podem conduzir os veículos Em caso de flagrante de maus tratos, as autoridades comunicarão o órgão ambiental e/ou a polícia para que seja realizado o procedimento cabível.

Pelas ruas dos bairros e centro de Venâncio Aires, circulam diariamente veículos de tração animal e propulsão humana recolhendo resíduos para posterior reciclagem e comercialização. Trata-se de uma atividade econômica, que para muitos, é a única opção de sustento para a família. No entanto, em função da necessidade de transitar nas vias para realizar a coleta dos resíduos, muitas vezes ocorrem situações inadequadas que atrapalham o trânsito, causando acidentes, além dos casos em que os animais utilizados para tração são submetidos a maus tratos.

A necessidade de regulamentação é um pleito antigo dos setores de fiscalização do município, que diariamente se deparam com casos de difícil resolução, pela falta de leis e punições aplicáveis, sobretudo na questão da saúde animal. Para isso será realizado o cadastro dos animais que receberão o acompanhamento de um médico veterinário do município.