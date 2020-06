Estado promove melhorias em trecho da ERS-425

Cerca de R$ 2 milhes sero investidos pelo governo do Estado para melhorar as condies de trafegabilidade da ERS-425, no Vale do Taquari. O recurso - proveniente da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico (Cide) - ser utilizado na retomada do acesso municipal entre Coqueiro Baixo e Nova Brscia.

O asfaltamento foi retomado nesta semana pelo Departamento Autnomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado Secretaria de Logstica e Transportes (Selt). Em um primeiro momento, ser pavimentado um segmento de 1,5 quilmetro dos oito quilmetros de extenso total do trecho. Os servios incluem, ainda, a pavimentao, drenagem e sinalizao do trecho. A ideia que, com o tempo mais seco nos prximos dias, sem previso de chuvas na regio, as obras possam evoluir.

"O asfaltamento da ERS-425 uma reivindicao da comunidade, fundamental para melhorar as condies de trafegabilidade em uma estrada com fluxo intenso de caminhes", afirma o secretrio Juvir Costella. "Temos convico de que as obras, concentradas na sada de Coqueiro Baixo em direo Nova Brscia, iro contribuir para melhorar o transporte de aves e insumos agrcolas."

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as atividades tem previso de seremfinalizadas no segundo semestre deste ano. "Superamos inmeros contratempos para viabilizar a continuidade desse acesso, e, neste momento, podemos garantir comunidade que ela ser concluda o mais breve possvel e dentro dos padres de qualidade esperados pelos usurios", acrescenta.