Prefeito de São Leopoldo pede urgência sobre leitos

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, encaminhou um ofício ao governador do Estado, Eduardo Leite, solicitando urgência no credenciamento dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid do Hospital Centenário. A solicitação já estava formalizada desde 26 de março, porém, até o momento, o município não obteve nenhum retorno sobre a habilitação dos leitos.

"Vamos tratar os pacientes da nossa cidade aqui, temos preparo e toda estrutura, então precisamos da urgente habilitação por parte do governo do Estado. Temos ala isolada, equipe exclusiva e estrutura de 10 leitos UTI. Contudo, apesar dessa estrutura estar plenamente preparada, acaba fazendo com que a gestão do Estado desloque nossos pacientes para tratamento em outras unidades, num evidente transtorno para os familiares e lotação de hospitais em cidades vizinhas", afirmou o prefeito.

Vanazzi afirmou ainda que quer urgência no atendimento da demanda, como forma de evitar transtornos na área da saúde e para que o município tenha um essencial aporte de verbas destinadas à sua manutenção. O prefeito de São Leopoldo também relatou ao governador Leite a realidade da cidade no enfrentamento da pandemia. "A cidade possui uma estrutura em saúde que vem agindo decisivamente frente à pandemia, através de uma ampla testagem, de uma estrutura dedicada ao acompanhamento de cada caso, de ações de rastreamento da linha de contaminação e identificação de surtos. Essa estratégia permitiu manter a evolução da contaminação em valores mais brandos e conter a mortandade. Mesmo assim, identificamos um cenário de crescente dificuldade logo a nossa frente", finalizou.