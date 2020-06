Hospital de Bento faz seleção através da internet

Atento à crescente demanda por profissionais de saúde, diante da crise gerada pelo coronavírus, o Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, que também é referência para 31 municípios do interior do Estado está realizando 100% dos processos de Recrutamento e Seleção, de enfermeiros e técnicos de enfermagem, de forma remota. Para isso, o hospital contratou uma plataforma que ajuda profissionais de Recursos Humanos a automatizar tarefas e gerenciar processos seletivos.

O projeto inclui todas as funções do software do Compleo, implantado em 2019 no hospital, como o uso de vídeo-entrevistas, abertura e divulgação de vagas, testes de habilidades automatizados e gerenciamento dos dados dos candidatos. Segundo Leiza Balbinot, líder de Gestão de Pessoas do Hospital Tacchini, a entidade adotou as entrevistas por vídeo a fim de garantir a segurança do ambiente de trabalho para os colaboradores do hospital, e dos candidatos às vagas, que não precisam mais esperar em filas ou comparecer fisicamente nas avaliações feitos pelo RH. "Começamos a utilizar o programa aos poucos, com o objetivo de familiarizá-lo à rotina do hospital. Quando a pandemia foi anunciada, em março deste ano, já tínhamos experiência para aplicar as vídeo-entrevistas em larga escala", afirma. Apenas no mês de abril, o hospital realizou mais de 75 entrevistas pela internet.

Para Leiza, o único obstáculo observado foi romper o hábito de receber pessoas nas dependências do hospital. "É costume, ainda, os candidatos levarem os currículos em mãos. Nossos colaboradores também estavam acostumados a essa prática, mas percebemos que é possível realizar os processos no formato de vídeo-entrevistas e entrega remota de currículos. Além disso, a implantação foi muito rápida e a solução é fácil de usar", explica a executiva.