EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 05/06/2020. Alterada em 05/06 às 03h00min Ferramenta do Google de ensino é apresentada em Ivoti

A comunidade da rede municipal de educação de Ivoti participou da live que apresentou o projeto Google for Education Ivoti. Durante mais de uma hora, profissionais e famílias puderam acompanhar a apresentação do projeto. O prefeito Martin Kalkmann destacou que o projeto, que já vinha em tratativas de ser implantado com a GetEdu, foi antecipado devido aos desafios impostos pela pandemia.

A secretária de Educação, Cristiane Spohr, ressaltou que o projeto complementa de forma significativa a proposta de envio de atividades pedagógicas não presenciais, mas não substitui simplesmente o que já vem sendo desenvolvido. "Sabemos que nem todas as famílias têm acesso à internet e que elas continuarão retirando as atividades de seus filhos nas escolas. Temos que ser sensíveis a essa realidade e oportunizar aprendizagens essenciais a todos neste momento", ressaltou a secretária. Ao mesmo tempo, ela reconhece que é necessário avançar nas questões de tecnologia e que o projeto é um marco para a educação pública de Ivoti.

Durante o mês de junho, os professores das escolas passarão pela formação para se apropriarem da plataforma e os alunos da rede farão o cadastro de seu e-mail institucional. Com essa etapa concluída, cada escola iniciará a adoção das ferramentas Google, incluindo o Google Sala de Aula, levando em conta suas realidades e peculiaridades. O diretor de ensino, Marcelo Fröhlich, destaca que o respeito aos tempos e às realidades de cada espaço escolar, aos tempos dos profissionais da educação e das famílias é o princípio norteador nesse momento. Ressalta ainda que, dentro do projeto, as práticas na plataforma iniciarão ainda este mês e serão aprimoradas à medida que forem sendo vivenciadas essas novas experiências.