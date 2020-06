Passo Fundo decide por antecipar recesso escolar, que começa nesta sexta-feira

A prefeitura de Passo Fundo, através da secretaria de Educação, anunciou que irá antecipar o recesso escolar dos meses de julho e dezembro. O recesso será de 15 dias, a contar do dia 5 de junho. A decisão é em decorrência da pandemia do coronavírus, como medida de segurança e prevenção. "Seguimos também o modelo que diversos municípios estão adotando, além do Estado, de antecipar o recesso. Com isso, poderemos retornar, assim que possível, com mais segurança e qualidade no serviço ofertado aos alunos", destacou o secretário de Educação, Edemilson Brandão. O calendário escolar ainda não tem uma data efetiva de volta às aulas e deve ser acompanhado de acordo com o que for definido pelo governo estadual, dentro do modelo de distanciamento controlado.