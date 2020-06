Lixo retirado de bueiros da cidade é exposto na região central de Pelotas

A prefeitura de Pelotas tentou conscientizar a população sobre o descarte de lixo de uma forma diferente. Mais de 400 bocas de lobo foram limpas na primeira semana de mutirão do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), na zona central de Pelotas. Os resíduos retirados durante as desobstruções, como sacolas, garrafas pet e, até mesmo, calçados, foram colocados dentro de uma caixa transparente e expostos à população, no Calçadão da Andrade Neves.

A ação busca dimensionar o problema do descarte incorreto de lixo nas ruas - tanto para o sistema de drenagem do município quanto para o meio ambiente. De acordo com o diretor-presidente do Sanep, Alexandre Garcia, a ideia é alertar os moradores sobre as consequências dos resíduos acumulados nos bueiros, gerando entupimentos e alagamentos. Somente nos três primeiros dias de trabalho, 150 bocas de lobo foram limpas. Depois de 15 dias, quando cerca de mil já devem ter sido desobstruídas, o Sanep direcionará o mutirão aos bairros da cidade.

O serviço de recolhimento de lixo dos bueiros vai prosseguir pelos próximos três meses no turno da noite, das 19h às 7h, para evitar interrupções no trânsito e aglomerações. A empresa fará o monitoramento da quantidade de resíduos coletados durante as ações.