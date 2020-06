Furg lança questionário para os acadêmicos

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) lançou um questionário endereçado à comunidade acadêmica. O objetivo é contribuir com o planejamento de ações e estratégias para a eventual retomada das atividades de ensino, ainda sem previsão. O formulário estará disponível no Sistema de Consultas da universidade até o dia 13 de junho (consultas.furg.br).

O diagnóstico das condições dos estudantes servirá para traçar um panorama de tudo o que deve ser levado em consideração para o planejamento das atividades acadêmicas neste período emergencial, atividades remotas e na retomada dos projetos de pesquisa, evitando a propagação do coronavírus no ambiente educacional. As respostas ao questionário vão influenciar diretamente nas tomadas de decisão da Pró-reitoria de Graduação. "A escuta atenta das coordenações de curso é fundamental para que possamos compreender as múltiplas especificidades das áreas do conhecimento, disciplinas, formas de aprendizagem e estruturas curriculares", reforça o professor Dias.

A partir das contribuições da comunidade universitária, a comissão irá redigir um conjunto de diretrizes acadêmicas gerais para as atividades educacionais emergenciais. A previsão é que até o final de junho o plano seja encaminhado para aprovação pelos Conselhos Superiores da universidade.

Paralelamente, a Comissão Acadêmica está preparando um conjunto de capacitações aos docentes da universidade. Serão cursos, oficinas, palestras e workshops, possibilitando dar formação , especialmente em metodologias ativas e uso das tecnologias de informação e comunicação. Ações de infraestrutura da universidade já estão sendo planejadas, como a disponibilização de mais laboratórios de informática e a possibilidade de dar acessibilidade remota aos estudantes.