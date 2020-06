EVENTOS Notícia da edição impressa de 04/06/2020. Alterada em 04/06 às 03h00min Com foco no comércio pela internet, Flores da Cunha fará Feira de Inverno neste mês

Reinvenção é a palavra do momento e também o norte da 31ª Feira de Inverno de Flores da Cunha, um dos principais eventos de inverno do município. Diante das incertezas do atual momento devido à pandemia da Covid-19, o evento se reinventa e funcionará em versão online. Todos os expositores estarão reunidos num único ambiente para o público poder adquirir os produtos, já conhecidos pela excelente qualidade.

Como uma das feiras mais tradicionais e antigas do Estado e que atraiu, no ano passado, mais de 50 mil pessoas e movimentou R$ 3 milhões em vendas, os organizadores buscam uma alternativa rápida e inovadora para movimentar a economia e também para não deixar o consumidor desassistido. O projeto consistirá num portal (www.feiradeinverno.com.br) de acesso aos produtos de Flores da Cunha e região. Nesse site, que será disponibilizado no fim do mês, os consumidores encontrarão os melhores itens, desde malhas, confecções, móveis, vinhos, acessórios, artesanatos, entre outros produtos que já são tradicionais na versão física da feira.

Cada expositor da Feira de Inverno terá um "estande virtual" em uma plataforma de navegação a qual poderá vender seus produtos, fazer contatos com os clientes, além de conquistar novos. Conforme a Positiva, que irá administrar o site, a ideia surge da necessidade de não deixar os expositores e os visitantes desatendidos nesses meses em que as aglomerações estão proibidas.

O portal, que terá apoio de entidades parceiras e patrocinadores, levará ainda aos consumidores a sensação de estar visitando a Feira de Inverno com informações, dicas e ampla divulgação nas redes sociais. Dessa forma, a plataforma possibilitará a realização de negócios, mantendo a feira presente junto aos consumidores.