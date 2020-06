Força-tarefa da UFSM faz 960 testes de Covid-19 no primeiro mês

Uma força-tarefa integrada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com seus pesquisadores e laboratórios, e pelo Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) completa em maio o primeiro mês com a realização de 960 exames moleculares (RT-PCR). A iniciativa, que contou com um importante apoio do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, permitiu a redução significativa no tempo de espera pelo resultado, que leva de 24 a 48 horas.

Desde 30 de abril até 31 de maio, foram realizados 960 testes moleculares para o coronavírus, sendo que 41 (4,27%) deram positivos e 919 (95,73%), negativos. Do total de exames, 170 foram de pacientes (16 positivos) e 790 de trabalhadores da saúde (25 positivos). "Estes exames realizados foram imprescindíveis para o diagnóstico de pacientes e trabalhadores da saúde, o que agiliza o isolamento, o tratamento e o retorno ao trabalho", afirma o farmacêutico Elehu Moura de Oliveira, chefe do setor de Apoio Diagnóstico do Husm.

Ao permitir a detecção do vírus no início da doença, o teste molecular é fundamental para o rápido diagnóstico, isolamento dos casos e contatantes e início imediato do tratamento do paciente, já que nesta fase a carga viral é maior. "É o teste padrão ouro para diagnóstico de infecções por coronavírus. Possui alta especificidade e sensibilidade, se coletado entre o terceiro e o sétimo dia dos sintomas", afirma Elehu.

A prioridade para aplicação dos testes moleculares, conforme acordado pelo Conselho Estratégico de Santa Maria para o Enfrentamento à Covid-19, é para pacientes sintomáticos graves, pacientes sintomáticos leves e profissionais de saúde que atuam no combate ao novo coronavírus em instituições de saúde de Santa Maria e região. A capacidade foi estimada em 100 exames ao dia, podendo ser ampliada. Por enquanto, o trabalho transcorre conforme planejado. Houve um aumento na demanda na segunda e na terceira semana de aplicação. No momento, a demanda é menor que a capacidade diária.