ENERGIA Notícia da edição impressa de 04/06/2020. Alterada em 05/06 às 03h00min Prefeitura de Santa Rosa irá instalar placas fotovoltaicas em todas as escolas públicas

Um projeto moderno, sustentável e 100% renovável irá beneficiar inicialmente 25 escolas da rede municipal de ensino de Santa Rosa com energia limpa. O investimento é de R$ 1,3 milhão, recurso financiado através da Caixa Econômica Federal pelo Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.

Com a instalação das placas, o Executivo municipal espera uma geração de energia capaz de atender às demandas de cada educandário e, além disso, que irá resultar em uma economia de aproximadamente R$ 500 mil por ano. "É um investimento necessário para promover a sustentabilidade e baixar custo no consumo de energia elétrica", destaca o prefeito Alcides Vicini.

De acordo com o vice-prefeito Luís Antônio Benvegnú, é um momento importante para Santa Rosa. "Uma energia inesgotável e limpa em prol da sustentabilidade, em que todas as escolas estarão gerando a própria energia que consomem, desta forma reduzindo os gastos financeiros", explica. Com a redução nas contas mensais de energia elétrica, a prefeitura espera pagar os equipamentos em até três anos.