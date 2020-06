EVENTOS Notcia da edio impressa de 04/06/2020. Alterada em 05/06 s 03h00min Encontro discute a economia do Vale do Rio Pardo

A Sicredi Vale do Rio Pardo promoveu uma roda de conversa virtual com representantes de entidades empresariais da área de atuação da cooperativa. O intuito do encontro on-line era apresentar a iniciativa "Eu Coopero com a Economia Local" para as lideranças e fazer o convite para a construção do movimento em apoio aos empreendedores da região. As primeiras ações acontecem durante esta semana em Vera Cruz e em Santa Cruz do Sul.

Na quarta-feira, na sede da Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Vera Cruz (Coopervec), houve um espaço para discussão entre lideranças rurais. Já nesta sexta-feira, das 9 às 15 horas, será realizada a Feira da Cooperação, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Santa Cruz do Sul com a venda de mercadorias.