Hospital de campanha de Santa Cruz do Sul chega a quase 1,3 mil atendimentos

O hospital de campanha de Santa Cruz do Sul já teve 1.296 pacientes atendidos. Isso significa que, em média, a cada 1h20min, uma pessoa com sintomas de Covid-19 é acolhida para consulta, ou seja, em torno de 18 por dia. A estrutura foi aberta no dia 23 de março com o objetivo de centralizar atendimentos de pessoas com sinais de coronavírus, evitando a superlotação de pronto-atendimentos e reduzindo o risco de transmissão da doença.

No local, foram instalados 50 leitos de internação. Até agora, ninguém precisou ficar no espaço. Por enquanto, apenas 12 pessoas ficaram em observação na parte ambulatorial. O secretário municipal de Saúde, Régis de Oliveira Júnior, comenta que a estrutura está apta a receber pacientes, caso a rede hospitalar precise de reforços. "Nos antecipamos para poder dar o melhor atendimento à população e estarmos preparados para o pior cenário. O hospital tem sido fundamental para os resultamos que registramos até agora", afirma.